В Казани возбуждено уголовное дело об убийстве 5-летнего ребенка

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Город
4 апреля 2025  15:07

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего) после обнаружения тела 5-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба Прокуратуры РТ.

Обстоятельства преступления

  • 4 апреля в квартире дома № 8А на ул. Фучика было найдено тело ребенка.

  • По предварительным данным, смертельные ранения нанесла его 27-летняя мать с использованием колюще-режущего предмета.

  • Удар был направлен в область жизненно важных органов.

Ход расследования

  • На место происшествия выезжали и.о. прокурора Приволжского района Рустем Сибагатуллин и прокурор Казани Олег Дроздов.

  • Дело взято на особый контроль надзорными органами.

Дальнейшие действия

Следователи проводят допросы свидетелей, назначают судебно-медицинские экспертизы и проверяют возможные мотивы преступления.

Уголовное дело расследуется в приоритетном порядке.

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В Казани возбуждено уголовное дело об убийстве 5-летнего ребенка
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