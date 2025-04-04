В Казани возбуждено уголовное дело об убийстве 5-летнего ребенка

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего) после обнаружения тела 5-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями, сообщила пресс-служба Прокуратуры РТ.
Обстоятельства преступления
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4 апреля в квартире дома № 8А на ул. Фучика было найдено тело ребенка.
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По предварительным данным, смертельные ранения нанесла его 27-летняя мать с использованием колюще-режущего предмета.
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Удар был направлен в область жизненно важных органов.
Ход расследования
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На место происшествия выезжали и.о. прокурора Приволжского района Рустем Сибагатуллин и прокурор Казани Олег Дроздов.
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Дело взято на особый контроль надзорными органами.
Дальнейшие действия
Следователи проводят допросы свидетелей, назначают судебно-медицинские экспертизы и проверяют возможные мотивы преступления.
Уголовное дело расследуется в приоритетном порядке.