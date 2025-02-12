В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

В Казани возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» после гибели 26-летнего рабочего на строительстве станции метро «10-й микрорайон».

По данным прокуратуры РТ, во время монтажных работ на мужчину упала бетонная плита, что привело к его смерти. Предварительное расследование выявило нарушения норм охраны труда со стороны сотрудников АО «Казметрострой». Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Ранее мы писали, что вчера на улице Фучика в Казани произошел несчастный случай, в результате которого погиб 26-летний рабочий. По предварительной информации, на мужчину обрушилась бетонная стена, что привело к его гибели на месте.