В Казани возложили цветы к стеле в честь трудового подвига тыла

Сегодня утром у стелы «Город трудовой доблести» в сквере у железнодорожного вокзала Казань-2 состоялась церемония возложения цветов в память о тружениках тыла, чей вклад стал неотъемлемой частью Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие руководство Татарстана и Казани, включая заместителя Премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву, руководителя горисполкома Рустема Гафарова, ветеранов, работников предприятий, юнармейцев и активистов «Движения первых». Также присутствовал первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов.

В своем выступлении Карпов отметил: «В этом году мы отмечаем 80 лет с момента, когда солдаты вернулись с фронта победителями. Но эта победа была бы невозможна без трудовых подвигов работников тыла. Сегодня наши предприятия, как и в военные годы, работают в три смены, и я уверен — победа снова будет за нами!»

Казань получила звание «Город трудовой доблести» за огромный вклад в Победу. В годы войны республика приняла более 70 эвакуированных предприятий и выпускала свыше 600 видов вооружений. Под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова сохраняется память о подвиге рабочих, инженеров, женщин и подростков, ковавших Победу в тылу.