В Казани возобновили оказание услуг в отделе по вопросам миграции по улице Чехова

С 22 июня в отделе по вопросам миграции УМВД России по Казани в прежнем режиме возобновили оказание госуслуг по оформлению заграничных паспортов гражданина России (старого образца на 5 лет и нового поколения на 10 лет). Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Татарстану.

Подача заявлений возможна как лично в офисе по адресу: улица Чехова, 8/2, так и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Прием граждан на подачу уведомлений о постановка на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляют по адресу: улица Патриса Лумумбы, 52.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Чехова, 8/2. Сообщение о пожаре поступило в 18.35. На место происшествия выехали пожарные. Никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.

Оказание услуг в отделе по вопросам миграции по улице Чехова 8/2 временно приостановили.