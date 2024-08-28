В Казани врачи прооперировали женщину, у которой голова приросла к шее из-за ожогов

В РКБ Татарстана микрохирург Мурад Журавлев провел уникальную операцию по пересадке кожи на шею 43-летней пациентке из Набережных Челнов, рассказали в пресс-службе учреждения.

Женщина получила серьезные ожоги в результате взрыва зажигалки в марте этого года. После длительного лечения в БСМП Набережных Челнов, где ей удалили омертвевшие ткани и пересадили кожу с других участков тела, на шее образовались рубцы, которые «приклеили» голову к груди. Из-за этого пациентка не могла нормально есть и пить.

Фото: © пресс-служба РКБ

В РКБ ей предложили сложную операцию по пластике эполетными лоскутами — пересадке кожных лоскутов с плеч на шею. Хирурги рассекли рубцовую ткань, аккуратно разогнули голову и отделили сосуды. Затем они подобрали лоскуты нужного размера и «разворачивали» их на сосудистой ножке, чтобы сформировать новую кожу на шее.

Операция, которая проводилась впервые в РКБ, длилась около 5 часов и прошла успешно. После нее пациентка несколько недель проходила реабилитацию, восстанавливая подвижность шеи.

Через месяц женщина выписалась домой, полностью восстановив подвижность головы и избавившись от боли.