 В Казани временно изменится схема движения автобуса №31
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В Казани временно изменится схема движения автобуса №31

Это связано с проведением ремонтных работ. 

Город
2 декабря 2021  19:23
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани временно изменится схема 31-го автобуса. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Комитет транспорта города.

Маршрут № 31 будет курсировать от IKEA до остановки «Мехобъединение» с разворотом на перекрестке улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури и в обратном направлении до остановки «Магазин «IKEA».

От остановочного пункта «Жилой массив Старое Победилово» до остановки «Мехобъединение» разворотом на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури и в обратном направлении по этому же маршруту до остановки «Жилой массив Старое Победилово».

От остановочного пункта «Нефтебаза» до остановки «Макаронная фабрика».

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что в столице Татарстана временно ограничат движение на улице Фучика. Это связано со строительством метро. 

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