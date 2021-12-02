В Казани временно изменится схема движения автобуса №31

В Казани временно изменится схема 31-го автобуса. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Комитет транспорта города.

Маршрут № 31 будет курсировать от IKEA до остановки «Мехобъединение» с разворотом на перекрестке улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури и в обратном направлении до остановки «Магазин «IKEA».

От остановочного пункта «Жилой массив Старое Победилово» до остановки «Мехобъединение» разворотом на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М.Гафури и в обратном направлении по этому же маршруту до остановки «Жилой массив Старое Победилово».

От остановочного пункта «Нефтебаза» до остановки «Макаронная фабрика».

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что в столице Татарстана временно ограничат движение на улице Фучика. Это связано со строительством метро.