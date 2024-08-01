В Казани временно ограничат движение по улице Маршала Чуйкова

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Город
1 августа 2024  17:36

Комитет внешнего благоустройства города сообщает, что из-за работ по реконструкции теплопроводных труб будет ограничено движение по части улицы Маршала Чуйкова.

С 6 августа по 21 сентября перекрытие дороги будет на участке дороги возле зданий №53а и №54.
А с 11 августа и до 16 августа, а также 1 сентября, закроют участок напротив здания №53а по ул. Маршала Чуйкова.

Напомним, что 3 августа в городе будут перекрыты улицы Бондаренко и Сибгата Хакима в сврязи с проведением ежегодного праздника «Я выбираю небо!».

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