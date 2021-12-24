В Казани вручили 90 именных стипендий талантливой молодежи

В Казани вручили 90 именных стипендий представителям талантливой молодежи республики. Церемония вручения прошла в Казани 24 декабря в городской Ратуше, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этом году на получение стипендии было подано 300 заявок, из них было выбрано 90 победителей. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что лучшие проекты молодых ученых будут реализованы на практике.

Среди тех, кому вручили стипендию, были выпускники художественных и музыкальных школ, юные спортсмены и молодые люди, которые готовили проекты в рамках года языков и народного единства в РТ.

«Очень важно, что творчество юных победителей направлено на сохранение традиций проживающих у нас народов», — сообщил мэр.

Среди награжденных был учащийся КГЭУ Василий Басенко. Он занимался над проектом по обеспечению безопасности и эффективности диагностики трансформаторного оборудования.

Также стипендию получил учащийся КИУ им.Тимирясова Иван Бондаренко, который предложил озеленять станции казанского метрополитена при помощи стабилизированного мха с установкой фотоколонн.

Между награждениями стипендиатов были показаны вокальные и хореографические номера.