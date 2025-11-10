В Казани вводятся временные ограничения движения на улице Х. Такташа

10 ноября в столице Татарстана будут действовать временные ограничения движения транспорта на улице Хади Такташа. Мера связана с проведением Международной конференции по водным видам спорта.

В течение всего дня - с 6:00 до 22:00 - будет перекрыта левая полоса движения на участке от улицы Назарбаева до улицы Миннуллина. Также на этом отрезке будет полностью запрещена парковка транспортных средств.

Жителям рекомендуют заранее стоить маршруты с учетом ограничений и выбирать альтернативные пути объезда.