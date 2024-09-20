В Казани выберут лучший студенческий голос страны

В России дан старт XIII Национальному музыкальному проекту «Универвидение». Молодые вокалисты со всей страны поборются за звание лучшего голоса российского студенчества.

Финал проекта состоится в Казани с 10 по 16 ноября 2024 года. В течение недели 75 финалистов будут оттачивать свое мастерство под руководством опытных наставников. Кульминацией проекта станет грандиозное финальное шоу 15 ноября, которое пройдет в прямом эфире.

Победитель «Универвидения» получит право выступить на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2025 году.

Принять участие в конкурсе могут студенты вузов и ссузов в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо подать индивидуальную или коллективную заявку до 14 октября.

Организаторами проекта выступают Российский союз молодежи, Министерство по делам молодежи Татарстана и Казанский энергетический университет при поддержке Росмолодёжи.