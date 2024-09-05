В Казани выберут самую большую тыкву

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Город
5 сентября 2024  08:22
Автор:
Эндже Гарафиева

14 сентября в агропромпарке «Казань» пройдет республиканский фестиваль «День садовода – 2024», который соберет дачников и фермеров со всего Татарстана.

Участники конкурса «Тыква – королева осени» представят на суд жюри выращенные своими руками гигантские тыквы, победителя определят путем взвешивания.

Садоводческие товарищества в этот день представят свою лучшую продукцию. Здесь развернется ярмарка садового инвентаря, рассады и всего необходимого для богатого урожая. Помимо этого, на фестивале пройдут мастер-классы от садоводов, а также развлекательная программа для всей семьи.

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