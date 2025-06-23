В Казани выбрали площадки для проведения Дня молодежи

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Город
23 июня 2025  12:06

28 июня в столице Татарстана пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Основные события развернутся одновременно на двух площадках — в парке Горького и экстрим-парке «Урам».

Как сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина, программа праздника выйдет за рамки традиционных развлечений. Особое внимание будет уделено карьерным возможностям — весь день будет работать площадка трудоустройства для молодых специалистов.

«Молодежь — главная опора развития города», — отметила Загидуллина, подчеркнув, что в Казани проживает 579 тысяч молодых людей, включая 165 тысяч студентов, среди которых представители более 100 стран.

Хедлайнером вечера станет популярная певица Дора. Гостей также ждут танцевальные баттлы, образовательные проекты и выступления молодых предпринимателей. Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал комплексный подход к организации праздника, сочетающий развлечения с возможностями для профессионального роста.

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