В Казани выделят 1,3 млрд рублей на строительство центр фигурного катания имени Загитовой

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Город
1 августа 2025  09:34

На сайте госзакупок появился тендер размером в 1,29 млрд рублей на возведения здания для центра фигурного катания Алины Загитовой.

Здание расположится на улице Портовая, где раньше был стадион «Водник». Согласно документации, новый спортивный объект будет разделен на две функциональные зоны. Основную часть займет ледовая арена с трибунами для зрителей, а в тренировочном блоке разместятся специализированные залы для акробатики, хореографии и силовой подготовки.

В стоимость тендера включены как работы по возведению здания, так и средства на приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

Примечательно, ранее сообщалось, что центр фигурного катания не получит имя фигуристки.

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