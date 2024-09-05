В Казани выросло потребление электроэнергии

Казанские предприятия работают на полную мощность, свидетельствуют данные о потреблении электроэнергии. В августе 2024 года оно превысило 2,75 млрд кВт*час, установив новый рекорд для этого месяца и превзойдя показатели прошлого года на 1,8%, сообщил «Татар-информу» Андрей Большаков, директор регионального диспетчерского управления энергосистемы Татарстана.

Примечательно, что рост потребления произошел на фоне более прохладной погоды по сравнению с августом 2023 года. Это однозначно указывает на то, что движущей силой стала не жара, а именно промышленный рост.

Лидерами по приросту энергопотребления стали предприятия автомобилестроения, в первую очередь КАМАЗ, нефтехимический комплекс и производители электрооборудования.

Интересно, что данные по промышленному производству за август пока не опубликованы, однако энергетики уже фиксируют позитивную динамику. Ранее, в июле, наблюдалась стагнация в некоторых отраслях, но августовские показатели потребления электроэнергии вселяют оптимизм.

Впрочем, не все отрасли показали рост. В августе снизили потребление электроэнергии предприятия нефтедобывающей и нефтетранспортной отраслей.

Несмотря на рекордное потребление, энергосистема Татарстана справилась с нагрузкой. Дефицита электроэнергии удалось избежать благодаря увеличению поставок извне на 69% по сравнению с прошлым годом.

В целом за январь – август 2024 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.