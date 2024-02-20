В Казани вышла книга, посвященная монументальной скульптуре Татарстана

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ на минувшей неделе прошла презентация монографии-альбома кандидата искусствоведения, заместителя директора по научному обеспечению и издательской деятельности ГМИИ РТ Дины Хисамовой «В поисках героя эпохи. О монументальной скульптуре Татарстана».

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Республика
20 февраля 2024  10:23
Автор:
Елизавета Черкина

Книга издана в 2023 году в издательстве «Заман». В ней на основе большого количества архивных источников раскрывается панорама развития монументальной скульптуры Татарстана ХХ - первой четверти XXI века. 
Директор казанского издательства «Заман» Марат Гарифзянов на презентации альбома отметил, что идея такой книги возникла лет десять назад и все это время шла активная подготовка к изданию. 

Директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева сообщила, что книга Дины Хисамовой ее поразила, удивила, она написана с большим вниманием к скульптуре Казани и Татарстана. 

- Это монографическое издание, в котором есть не только искусствоведческий, исторический и культурологический анализ, но и создан визуальный образ Татарстана через его героев, - дал оценку книге академик Российской академии естественных наук, профессор КФУ Рафаэль Валеев. 

Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин в свою очередь выразил надежду, что эта книга станет настольной для молодых скульпторов и тех, кто интересуется этой темой. 

После мероприятия корреспондент «КВ» спросил Дину Диасовну, каких скульптур не хватает у нас в Казани и Татарстане. Она ответила, что академическая скульптура в РТ представлена достаточно хорошо, а вот татарской национальной скульптуры пока не хватает.

- Есть прекрасный татарский скульптор Кадим Замитов, у нас в Казани только одна его работа - скульптура «Хоррият», - отметила Хисамова. - Сейчас Кадим Залилович живет в Москве, он истинный татарский скульптор, работы которого должны быть на улицах нашего города. Это классика, выражающая национальную тюркскую основу. К примеру, очень хорошо представлены национальные скульптуры в городе Элиста Республики Калмыкии, Астане - столице Казахстана. Не хватает в Казани и современных арт-объектов. Но в целом Казань на фоне других городов России в плане скульптуры смотрится вполне достойно. 

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