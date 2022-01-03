В Казани за два дня выпала почти половина от месячной нормы осадков

В Казани за 1 и 2 января выпало 42% от месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

В городе для уборки снега задействовано 378 единиц техники. Работы ведутся на улицах: Баумана, Авангардная, Беломорская, Большая Красная, Вахитова, Гвардейская, Гиззата, Девятаева, Журналистов, Касаткина и др.

Все основные силы направлены на очистку автомобильных дорог и тротуаров. Дороги находятся в нормативном состоянии.

Ранее сообщалось, что накануне на уборку улиц Казани от снега вышли 376 рабочих и 313 единиц техники, в том числе 58 комбинированных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 погрузчиков, 32 мини-погрузчика «Барсик» и другая техника.