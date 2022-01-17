 В Казани за 2021 год родилось более 20 тыс. детей
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В Казани за 2021 год родилось более 20 тыс. детей

Из общего количества рожденных детей 52% — мальчики и 48% — девочки.

Город
17 января 2022  12:20
Автор:
Карина Кострулева

Казань стала единственным миллионником в ПФО, сохраняющая положительную динамику рождаемости над смертью. За 2021 год в столице РТ родилось 20501 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«По количеству регистрации рождения Казань по-прежнему обгоняет другие миллионники Приволжского федерального округа — Уфу, Нижний Новгород, Пермь, Самару», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что 52% рожденных детей — мальчики и 48% — девочки.

Также за 2021 год в Казани зарегестрирована смерть 18535 человек, что на 10% больше показателя 2020 года. Но несмотря на это, город сохраняет положительную динамику регистрации рождения над смертью.

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