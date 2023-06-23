 В Казани за четверг автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей
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В Казани за четверг автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей

Всего за 22 июня в столице Татарстана произошло 121 ДТП.

Город
23 июня 2023  09:51
Автор:
Роза Габитова

В Казани за четверг автоинспекторы задержали восемь пьяных водителей. Также один человек находился за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 22 июня в столице Татарстана произошло 121 ДТП, из них два с пострадавшими — наезд на пешехода, столкновение. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду. Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

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