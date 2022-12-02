 В Казани за четверг задержали 6 пьяных водителей
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В Казани за четверг задержали 6 пьяных водителей

Всего за 1 декабря в столице РТ произошло 184 ДТП.

Город
2 декабря 2022  18:05
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за четверг задержали шесть пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 1 декабря в столице РТ произошло 184 ДТП, из них 6 с пострадавшими. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений задержали трех человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Виновнику ДТП грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток.

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