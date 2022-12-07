В Казани за долг в более 9 млн рублей арестовали пассажирское судно

В Казани за долг в более 9 млн рублей судебные приставы арестовали пассажирское судно. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Одно из казанских судоходных компаний задолжало другому предприятию, которое проводило ремонт судов крупную сумму. Из-за того, что компания-должник не выплачивала долг, предприятие обратилось в суд. Иск удовлетворили и направили к судебному приставу, который возбудил исполнительное производство и уведомил должника.

Однако судоходная компания так и не погасило задолженность, поэтому сотрудник приставов обратился в регистрирующие органы и узнал о наличие имущества. После чего было арестовано судно. Если должник не выплатит крупную сумму, судно продадут.

Ранее «КВ» сообщали, что челнинец лишился BMW из-за долга в 107 тыс. рублей по налогам и за неуплату штрафов.