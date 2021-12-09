В Казани с начала 2022 года новые парковки заработают на 11 улицах

Новые парковки начнут работать в I квартале 2022 года по улицам Яруллина, Волгоградской, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольской, Сибгата Хакима, Нурсултана Назарбаева, Газовой, Павлюхина и Агрономической.

Власти будут зарнее сообщать о сроках введения в эксплуатацию новых парковок, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сейчас на 149 муниципальных парковках можно разместить более 6 тыс. автомобилей. В Казани за год появилось 1,7 тыс. новых парковочных мест.

Границы парковок, места для инвалидов и схемы расположения дорожных знаков опубликованы в спецвыпуске сборника документов и правовых актов города.

Ранее сообщалось, что жители 33-го военного городка жалуются на штрафы до 16 тыс. рублей за неправильную парковку.