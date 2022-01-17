В Казани за неделю выявлено более 3 тыс. пассажиров без масок в транспорте

В Казани продолжают проводить рейды в общественном транспорте. За прошедшую неделю в транспорте было выявлено 3178 пассажиров без масок. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Казани.

«С 10 по 17 января выявлено 3178 пассажиров без средств индивидуальной защиты. После замечаний все пассажиры надели маски. Ревизорами было проверено 2029 единиц общественного транспорта », – говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что рейд проходил на 29 контрольных точках.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в казанском электротранспорте за выходные выявили 18 пассажиров без QR-кодов. За сегодняшнее утро было обнаружено уже восемь человек без QR-кода.