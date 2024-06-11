В Казани за неделю поймали более 300 «зайцев» в общественном транспорте

news_top_970_100
Город
11 июня 2024  13:33
Автор:
Эндже Гарафиева

МУП «Метроэлектротранс» продолжает усиленные проверки оплаты проезда в троллейбусах и трамваях города, включая маршруты с бескондукторной системой. Вчера на новую систему перешел трамвайный маршрут №5а, на который выпустили 9 единиц с бескондукторной оплатой. 

За прошедшую неделю контролеры провели 852 проверки, в ходе которых выявили 300 пассажиров без билетов. Контроль осуществлялся с помощью ревизорских терминалов, а все происходящее фиксировалось нагрудными видеорегистраторами контролеров.

Пассажирам напоминают о необходимости оплачивать проезд в течение одной остановки по действующему тарифу. В том числе, благодаря оплаченным поездкам предприятие сможет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять транспорт и улучшать сервисы для пассажиров.

В ведомстве призвали пассажиров прикладывать проездные документы, даже если они безлимитные или социальные, и дожидаться зеленой галочки на терминале.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В День России в Казани общественный транспорт будет работать по выходному графику
В Казани за неделю поймали более 300 «зайцев» в общественном транспорте
Обилие новых машин заставляет владельцев подержанных «китайцев» снижать цены
Из Русско-Немецкой Швейцарии снова валит густой дым
В Елабуге ликвидировали свалку строймусора после вмешательства прокуратуры
Реналь, Роман, Сафия, Таисия: самые популярные имена новорожденных в Казани
Самый большой флаг Поволжья – в честь Дня России в Казани развернули триколор
Спрос растет: авиасообщение Кострома-Казань возобновляется, билеты уже в продаже