В Казани за неделю поймали более 300 «зайцев» в общественном транспорте

МУП «Метроэлектротранс» продолжает усиленные проверки оплаты проезда в троллейбусах и трамваях города, включая маршруты с бескондукторной системой. Вчера на новую систему перешел трамвайный маршрут №5а, на который выпустили 9 единиц с бескондукторной оплатой.

За прошедшую неделю контролеры провели 852 проверки, в ходе которых выявили 300 пассажиров без билетов. Контроль осуществлялся с помощью ревизорских терминалов, а все происходящее фиксировалось нагрудными видеорегистраторами контролеров.

Пассажирам напоминают о необходимости оплачивать проезд в течение одной остановки по действующему тарифу. В том числе, благодаря оплаченным поездкам предприятие сможет развивать транспортную инфраструктуру, обновлять транспорт и улучшать сервисы для пассажиров.

В ведомстве призвали пассажиров прикладывать проездные документы, даже если они безлимитные или социальные, и дожидаться зеленой галочки на терминале.