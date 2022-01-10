 В Казани за новогодние праздники вакцинацию от ковида прошли более 2 тыс. человек
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В Казани за новогодние праздники вакцинацию от ковида прошли более 2 тыс. человек

Cейчас в столице Татарстане вакцинировано более 747 тыс. горожан.

Город
10 января 2022  11:26
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за новогодние праздники вакцинацию от COVID-19 прошли более 2 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В каникулы привились 2020 человек. 313 человек сделали вакцину в мобильных пунктах» — заявил Жаворонков.

Он также добавил, что сейчас в столице Татарстане вакцинировано более 747 тыс. человек. Это более 76% взрослого населения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ученые спрогнозировали появление коронавируса-супермутанта. Вирус может вызвать вспышку заболевания после попадания в животную среду.

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