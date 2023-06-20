 В Казани за понедельник автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей
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В Казани за понедельник автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей

Всего за 19 июня в столице Татарстана произошло 124 ДТП.

Город
20 июня 2023  08:44
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за понедельник автоинспекторы задержали девять пьяных водителей. Также семь человек находились за рулем без прав. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 19 июня в столице Татарстана произошло 124 ДТП, из них шесть с пострадавшими — падение пассажира в общественном транспорте, наезд на велосипедиста, два наезда на пешехода и два наезда на стоящее ТС. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 15-летний велосипедист попал под колеса «Газели». В результате аварии ребенка госпитализировали.

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