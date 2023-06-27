В Казани за понедельник автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей. Также три человека находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 26 июня в столице Татарстана произошло 145 ДТП, из них пять с пострадавшими — наезд на пешехода, четыре столкновения. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду. Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.