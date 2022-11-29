В Казани за понедельник задержали 13 пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всего за 28 ноября в столице Татарстана произошло 171 ДТП, из них одно с пострадавшими. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили пять человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. На виновника ДТП составили административные материалы, по которым ему грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток.