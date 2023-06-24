 В Казани за пятницу автоинспекторы задержали 7 пьяных водителей
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В Казани за пятницу автоинспекторы задержали 7 пьяных водителей

Всего за 23 июня в столице Татарстана произошло 140 ДТП.

Город
24 июня 2023  09:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за пятницу автоинспекторы задержали семь пьяных водителей. Также один человек находился за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 23 июня в столице Татарстана произошло 140 ДТП, из них два с пострадавшими: наезд на пешехода, столкновение. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 5 человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду. Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

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