 В Казани за пятницу задержали 5 пьяных водителей
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В Казани за пятницу задержали 5 пьяных водителей

Всего за 16 сентября в столице РТ произошло 210 ДТП.

Город
17 сентября 2022  09:29
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за пятницу задержали пятерых пьяных водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по городу. 

Всего за 16 сентября в столице РТ произошло 210 ДТП, из них пять с пострадавшими и одно с погибшим. Также в отдел полиции доставили трех человек по подозрению в совершении преступлений.

Ранее «КВ» сообщали, что за восемь месяцев этого в Казани произошло 295 ДТП с участием пешеходов, в которых 11 человек погибли и 292 получили различные травмы. В Госавтоинспекции по столице РТ отметили, что наибольшее количество наездов на пешеходов происходит вне пешеходных переходов — произошло 155 таких происшествий.

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