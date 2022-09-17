В Казани за пятницу задержали 5 пьяных водителей

В Казани за пятницу задержали пятерых пьяных водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Всего за 16 сентября в столице РТ произошло 210 ДТП, из них пять с пострадавшими и одно с погибшим. Также в отдел полиции доставили трех человек по подозрению в совершении преступлений.

Ранее «КВ» сообщали, что за восемь месяцев этого в Казани произошло 295 ДТП с участием пешеходов, в которых 11 человек погибли и 292 получили различные травмы. В Госавтоинспекции по столице РТ отметили, что наибольшее количество наездов на пешеходов происходит вне пешеходных переходов — произошло 155 таких происшествий.