В Казани за сбыт наркотиков задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Накануне в Казани был задержан бывший контрактник ЧВК «Вагнер» Владимир Лернер. Его арестовали в момент организации тайника с сильнодействующими психотропными препаратами.

Выяснилось, что последний срок он получил в 2021 году также по «наркотическим статьям». Спустя время заключил контракт с ЧВК. Вернулся в Казань в марте 2023 года. Свою вину мужчина не отрицает и раскаивается. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Ранее «КВ» сообщали, что с начала года представители правоохранительных органов Татарстана изъяли более 230 кг наркотических средств. В общей доле изъятого «синтетика» потянула более чем на 180 кг.