 В Казани за среду задержали 9 пьяных водителей
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В Казани за среду задержали 9 пьяных водителей

Всего за 30 ноября в столице РТ произошло 188 ДТП.

Город
1 декабря 2022  08:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за среду задержали девять пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 30 ноября в столице РТ произошло 188 ДТП, из них два с пострадавшими. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили пять человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Виновнику ДТП грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток.

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