В Казани за среду задержали 9 пьяных водителей

В Казани за среду задержали девять пьяных водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всего за 30 ноября в столице РТ произошло 188 ДТП, из них два с пострадавшими. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили пять человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске пьяный водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Виновнику ДТП грозит штраф 30 тыс. рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет, арест на 15 суток.