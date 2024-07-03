В Казани за сутки произошло 188 ДТП

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Город
3 июля 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

За 2 июля 2024 года органы правопорядка зафиксировали 188 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 4 случая оказались серьёзными, с пострадавшими: наезд на препятствие с последующим ударом по стоящему транспортному средству, два столкновения и наезд на пешехода.

В ходе проверки водителей было задержано 8 человек за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выявлено 3 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.

Кроме нарушений на дорогах, сотрудники полиции по подозрению в совершении преступлений доставили в отделение 10 граждан для дальнейшего разбирательства. 

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