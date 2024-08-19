В Казани за сутки произошло 92 ДТП

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Город
19 августа 2024  08:03
Автор:
Эндже Гарафиева

За прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, 3 из которых привели к травмам, сообщает Госавтоинспекция города.

Так, один случай произошёл из-за наезда на пешехода при движении задним ходом, второй — из-за столкновения автомобилей при повороте налево. Также один человек пострадал при столкновении автомобилей во время проезда на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудниками ГИБДД были задержаны 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 3 водителя, не имеющих права управления транспортным средством.

2 человека доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

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