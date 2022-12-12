В Казани за сутки выпало 64% месячной нормы осадков

Почти 64% от месячной нормы осадков выпало в Казани за минувшие сутки, сообщил сегодня в ходе «делового понедельника» заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.

«За сутки в Казани выпало 2/3 нормы осадков или 64% от нормы декабря», - сказал он.

По его словам, в период ухудшения погодных условий подрядными организациями города производилась «посыпка и разметание» дорожной сети.

«Были организованны работы по вывозу снега с остановочных площадок, заездных остановочных карманов и тротуаров. В ночное время был организован сплошной вывоз снега. Заказчиком работ ведется круглосуточный контроль работ, ответственные лица регулярно совершали объезд по закрепленным территориям», - сказал Куляжев, уточнив, что среднесуточный выезд техники составил 573 единицы.

Всего с городских дорог за выходные было вывезено более 30 тыс. тонн снега.

«Вызывает затруднения припаркованные машины, особенно в зоне действия где остановки и парковка запрещена. Поэтому я прошу ГИБДД и автовладельцев на время снегопадов убирать свои машины в специально отведённые для этого стоянки, чтобы дорожники могли результативно очистить дороги», - обратился он.