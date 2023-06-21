 В Казани за вторник автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей
news_header_top_970_100

В Казани за вторник автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей

Всего за 20 июня в столице Татарстана произошло 146 ДТП.

Город
21 июня 2023  09:00
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за вторник автоинспекторы задержали девять пьяных водителей. Также два человека находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 20 июня в столице Татарстана произошло 146 ДТП, из них четыре с пострадавшими — три наезда на пешехода, одно столкновение. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семь человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду. Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани за вторник автоинспекторы задержали 9 пьяных водителей
Начальник Высокогорского гарнизона вместе с отцом на пожаре в Казани спасли мужчину
В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +21 градуса
Татарстанцы с ментальными нарушениями смогут получить помощь в трудоустройстве
Радио «Күңел» запустило мобильное приложение в App Store
В Челнах вынесли приговор кассиру и менеджеру банка за кражу более 40 млн рублей
Во Всероссийском форуме мусульманской молодежи в РТ примут участие 130 россиян
В Казани белорусский магазин Swed House заменит IKEA