 В Казани за воскресенье автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей
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В Казани за воскресенье автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей

Всего за 25 июня в столице Татарстана произошло 81 ДТП.

Город
26 июня 2023  08:44
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за воскресенье автоинспекторы задержали 15 пьяных водителей. Также три человека находились за рулем без прав. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

Всего за 25 июня в столице Татарстана произошло 81 ДТП, из них одно с пострадавшим — наезд на пешехода. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду. Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

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