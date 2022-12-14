 В Казани за вторник задержали 3 нетрезвых водителей
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В Казани за вторник задержали 3 нетрезвых водителей

Всего в столице Татарстана за 13 декабря произошло 226 ДТП.

Город
14 декабря 2022  11:22
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за вторник задержали трех нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Всего в столице Татарстана за 13 декабря произошло 226 ДТП, из них два с пострадавшими. Всего за прошедшие сутки 602 водителя и 22 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошла вчера в Высокогорском районе.

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