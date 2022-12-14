В Казани за вторник задержали 3 нетрезвых водителей

В Казани за вторник задержали трех нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всего в столице Татарстана за 13 декабря произошло 226 ДТП, из них два с пострадавшими. Всего за прошедшие сутки 602 водителя и 22 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошла вчера в Высокогорском районе.