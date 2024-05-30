В Казани заблокировали 1,5 тысячи аккаунтов пользователей самокатов за нарушения

С начала сезона кикшеринга в Казани операторы электросамокатов заблокировали более 1,5 тысяч аккаунтов из-за различных нарушений.

В пресс-службе Whoosh сообщили, что самые распространенные нарушения включают поездки вдвоем, передачу управления несовершеннолетним и неспешивание при переходе через дорогу – эти нарушения составили 1,3 тысячи зафиксированных случаев. Компании также сталкиваются с проблемой неправильной парковки самокатов. За первое нарушение пользователь получает штраф в размере 500 рублей, за повторное – 1 тысячу рублей.

Этим летом Казань стала одним из городов, где Urent тестирует датчики, распознающие езду вдвоем. Штраф за это нарушение составляет 800 рублей. Компания также внедрила идентификацию пользователей, что позволяет блокировать аккаунты несовершеннолетних. В результате доступ к самокатам закрыт для 30 человек. В целом, за два месяца оператор наложил около 1 тысячи штрафов.