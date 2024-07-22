В Казани задержали 14 нелегальных мигрантов на стройке жилого комплекса

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Город
22 июля 2024  09:46
Автор:
Эндже Гарафиева

В ходе совместной операции сотрудников полиции и миграционной службы на одной из строек Казани были выявлены 14 нелегальных мигрантов.

В рамках проверки 61 иностранного работника, задействованных на строительстве жилого комплекса, оказалось, что 14 человек нарушили миграционное законодательство. В отношении них составлены административные протоколы за незаконное пребывание и трудовую деятельность в России.

Трое мигрантов, не имевших права находиться в стране, были помещены под административный арест.

Полиция проводит дополнительные расследования, чтобы установить юридических лиц, которые не проверили законность трудовой деятельности иностранцев.

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