В Казани задержали 18-летнего юношу, намеревавшегося сбыть 30 грамм наркотиков

В Казани полицейские задержали 18-летнего уроженца Краснодара, который намеревался сбыть более 30 грамм наркотических веществ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по г. Казани Рафаэль Сагдиев.

«В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у него 11 свертков с веществом неизвестного происхождения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Также во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили в снегу еще восемь свертков с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что представленный на исследование образец является «экстази». На юношу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство наркотических средств в крупном размере».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Всего у подозреваемого изъяли около 100 граммов запрещенных веществ.