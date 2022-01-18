 В Казани задержали 18-летнего юношу, намеревавшегося сбыть 30 грамм наркотиков
news_header_top_970_100

В Казани задержали 18-летнего юношу, намеревавшегося сбыть 30 грамм наркотиков

Экспертиза установила, что представленный на исследование образец является «экстази».

Город
18 января 2022  15:45
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани полицейские задержали 18-летнего уроженца Краснодара, который намеревался сбыть более 30 грамм наркотических веществ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по г. Казани Рафаэль Сагдиев.

«В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у него 11 свертков с веществом неизвестного происхождения», — рассказали в надзорном ведомстве. 

Также во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили в снегу еще восемь свертков с запрещенным веществом. 

Экспертиза установила, что представленный на исследование образец является «экстази». На юношу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство наркотических средств в крупном размере».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Всего у подозреваемого изъяли около 100 граммов запрещенных веществ.

Новости
За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей
В России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок
В Казани задержали 18-летнего юношу, намеревавшегося сбыть 30 грамм наркотиков
Место для Соборной мечети Казани выберут после экоисследований и градостроительных согласований
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после убийства десяти щенят
Вратарь «Рубина» Иван Коновалов официально перешел в шотландский «Ливингстон»
В Татарстане 111 человек заболело коронавирусом за последние сутки
Три сноубордиста от Татарстана отправятся на Олимпийские игры в Пекин