 В Казани задержали 23-летнего мужчину в покушении на сбыт наркотиков
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В Казани задержали 23-летнего мужчину в покушении на сбыт наркотиков

Всего у подозреваемого изъяли около 100 граммов запрещенных веществ.

Город
11 января 2022  14:42
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани сотрудники ППС задержали 23-летнего мужчину, в покушении на сбыт наркотиков. Об этом «КВ» сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по г. Казани Рафаэль Сагдиев.

У полицейских были основания полагать, что молодой человек причастен к незаконному обороту наркотиков. Юноша сознался, что занимался оборудованием закладок с наркотическими средствами и показал восемь тайников. Экспертиза установила, что представленный на исследование образец является мефедроном, общий вес которого составляет более 5 граммов.

Кроме этого, во время проведения обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли еще 34 свертка, содержащих метамфетамин общей массой более 96 граммов.

На молодого человека заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане 16-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемый имел при себе 27 свертков запрещенного вещества.

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