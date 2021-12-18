 В Казани задержали аниматора в костюме коня, нахамившего туристам
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В Казани задержали аниматора в костюме коня, нахамившего туристам

Парень находится в отделе полиции.

Истории
18 декабря 2021  13:37
Автор:
Роза Габитова

В Казани задержали аниматора в костюме коня, который приставал к туристам и требовал деньги за фотографии. Об этом сообщает «Татар-информ».

Заявление о правонарушениях поступило в отдел полиции «Япеева». После чего сотрудники установили личность «коня» — им оказался житель Чувашии. На парня составили протокол за мелкое хулиганство.

Аниматор будет находится в отделе полиции до вынесения приговора.

Ранее «КВ» сообщали, что активистка, борющаяся с ростовыми куклами в Казани, не подаст в суд на «коня» за оскорбления.

 

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