 В Казани задержали курьера, который забирал у пенсионеров деньги и передавал их мошенникам
news_header_top_970_100

В Казани задержали курьера, который забирал у пенсионеров деньги и передавал их мошенникам

Проверяется участие курьера в других мошеннических схемах.

Город
24 декабря 2021  11:27
Автор:
Ольга Ильина

Полицейские Казани задержали курьера, который забирал деньги у пенсионеров и передавал их мошенникам. На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

80-летней жительнице Казани позвонила женщина, представившись дочерью, и сообщила, что попала в аварию. Она рассказывала, что на лечение пострадавшего по ее вине срочно нужен один млн рублей. Пенсионерка сообщила, что у нее есть только 150 тыс. рублей наличными, которые она готова передать.

Разговор услышал внук пенсионерки и позвонил матери, рассказав о разговоре бабушки. Женщина тут же позвонила в полицию. Псевдодочь находилась на связи с пенсионеркой до момента, пока на пороге не появился курьер, который забрал наличные и ушел. Позже курьера задержала полиция.

На данный момент идет проверка, не участвовал ли молодой человек в других аналогичных мошеннических схемах.

Новости
Ильсур Метшин: «Платные парковки — это не про штрафы и взимание денег»
Исследование: около 70% родителей России боятся скулшутинга
В Татарстане объявлено штормовое предупржедение
Метшин о выделенных деньгах на обновление канализаций: они будут потрачены на новые сети
Жители ЖК «Весна» жалуются на замороженные окна
Метшин: «Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»
В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике
В Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19