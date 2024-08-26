В Казани задержали подростков на питбайках и квадроцикле

За прошедшие выходные дни сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции УМВД РФ по городу Казани задержали троих подростков, управлявших питбайками, и одного подростка на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место задержания были вызваны родители подростков, в отношении которых составлены административные материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»). Все питбайки помещены на специализированную стоянку.

Важно понимать, что питбайки, несмотря на свою привлекательность, не являются средством передвижения для дорог общего пользования. Более того, они представляют опасность для детей, так как развивают высокие скорости, а подростки не всегда обладают достаточным опытом и навыками управления.

К тому же, питбайки значительно меньше обычных мотоциклов и могут быть незаметны для других участников дорожного движения, что делает детей особенно уязвимыми. Немаловажен и тот факт, что подростки часто не используют средства индивидуальной защиты, такие как шлемы, перчатки и защитные куртки, что повышает риск получения травм.

Госавтоинспекция призывает родителей быть ответственными и не допускать детей к управлению питбайками и кроссовыми мотоциклами на дорогах общего пользования. Питбайки предназначены только для езды по бездорожью и специально оборудованным, закрытым трассам и территориям.