В Казани задержали застройщика, который обманул больше 40 человек

Полиция провела обыски в офисах и домах у основателей и топ-менеджеров застройщика «Таунхаусы и дома» в Казани. Сейчас задержаны четыре человека, включая учредителя компании и сотрудника компании, которые отправлены в следственный изолятор.

По предварительным данным, они предлагали покупателям жилья строить дома по сниженной цене, но не выполнили свои обязательства: квартиры так и не были переданы владельцам, а строительство не началось.

Дело охватывает 43 пострадавших, а общая сумма ущерба оценивается в 78 миллионов рублей. В настоящее время двое подозреваемых находятся под арестом дома, а двое отправлены в следственный изолятор.