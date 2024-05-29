В Казани задержали застройщика, который обманул больше 40 человек

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Город
29 мая 2024  12:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Полиция провела обыски в офисах и домах у основателей и топ-менеджеров застройщика «Таунхаусы и дома» в Казани. Сейчас задержаны четыре человека, включая учредителя компании и сотрудника компании, которые отправлены в следственный изолятор.

По предварительным данным, они предлагали покупателям жилья строить дома по сниженной цене, но не выполнили свои обязательства: квартиры так и не были переданы владельцам, а строительство не началось. 

Дело охватывает 43 пострадавших, а общая сумма ущерба оценивается в 78 миллионов рублей. В настоящее время двое подозреваемых находятся под арестом дома, а двое отправлены в следственный изолятор.

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