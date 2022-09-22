 В Казани задержали жителя, который украл из строительной бытовки инструменты на 18 тыс. рублей
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В Казани задержали жителя, который украл из строительной бытовки инструменты на 18 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Город
22 сентября 2022  18:39
Автор:
Карина Кострулева

Полицейские Казани задержали 21-летнего жителя, который в ночь с 18 на 19 сентября проник на территорию строящегося объекта и вскрыв бытовку, похитил электроинструменты на 18 тыс. рублей. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что украденное имущество он сдал в ломбард. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель Казани обратился в полицию с заявлением о краже из автомобиля. По его словам, одним вечером после распития алкоголя он и его товарищи легли спать. Утром он не смог найти ключи от машины, а в самом авто пропала акустическая система. Материальный ущерб потерпевший оценил в сумму более 31 тыс. рублей.

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