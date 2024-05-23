В Казани задержан курьер мошенников, похитивший у пожилых людей более 1 млн рублей

Казанские полицейские задержали курьера мошенников, который похитил у пожилых граждан более 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Преступники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», убеждая пожилых людей, что их близкие стали виновниками аварий. Злоумышленники требовали деньги якобы на лечение пострадавших или за освобождение родственников от уголовной ответственности.

19 апреля в полицию обратилась 95-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные и, под предлогом необходимости помощи её родственнице в решении вопроса с ДТП, убедили передать через курьера все свои сбережения — полмиллиона рублей.

В результате оперативных мероприятий полиция задержала подозреваемого, которым оказался 20-летний житель Лаишевского района. Выяснилось, что он причастен к пяти эпизодам преступной деятельности в Казани и Татарстане.

Молодой человек признал свою вину. Он рассказал, что получил предложение работать курьером через один из мессенджеров. По указанию мошенников, он забирал деньги у пожилых людей и переводил их на указанные счета, оставляя себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения.

По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве.