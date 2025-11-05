В Казани задержан мужчина после нападения на подростка в ТРЦ

5 ноября 2025  16:46

В Казани правоохранительные органы задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в попытке убийства 17-летнего юноши. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий, инцидент, ставший причиной задержания, произошел еще 30 октября в одном из местных торгово-развлекательных центров.

По предварительной информации следствия, поводом для конфликта стала словесная перепалка между задержанным и несовершеннолетней девушкой. На ее защиту встал 17-летний знакомый, после чего мужчина, применив холодное оружие, нанес подростку удар в грудь и скрылся с места происшествия. Пострадавший подросток был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

