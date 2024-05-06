В Казани зафиксировали превышение уровня сероводорода в воздухе

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Город
6 мая 2024  09:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В Минэкологии региона заявили, что за прошедшую неделю поступило больше 20 жалоб о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода. Причем, самым «загрязненным» оказался поселок Осиново. Здесь специалисты зафиксировали 19 случаев превышения нормы.

Отмечается, что основными симптомами отравления являются тошнота, головокружение и головная боль. Именно ее и испытывает часть населения казанского поселка. Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом, напоминающим тухлые яйца. Токсичные пары поражают лёгкие и нервную систему. 

Руководство города ищет способы решения проблемной ситуации и держит ее на контроле.

Напомним, в этом году загрязняющие вещества уже выявляли в воздухе в Татарстане. Это случилось в марте, когда уровень сероводорода превышал нормы в 14 раз.

Исследования проводили специалисты Минэкологии Татарстана после неоднократных жалоб от жителей населённых пунктов, которым приходилось ощущать превышение концентрации — в поселках Комсомолец и Сосновый Бор в Тукаевском районе. По мнению местных жителей, запах доходил до них со стороны свиноводческого комплекса в Набережных Челнах.

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