В Казани закрыли комиссионный магазин за незаконную выдачу займов

В Авиастроительном районе Казани суд по постановлению прокуратуры приостановил работу комиссионного магазина на улице Копылова. Причиной стала незаконная деятельность владельца по выдаче потребительских займов без статуса финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Прокуратура установила, что 38-летний предприниматель, владеющий магазином, нарушал закон, предоставляя займы гражданам.

В соответствии с постановлением прокуратуры, владельца магазина привлекли к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов). В качестве наказания магазин приостановят на 15 суток.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.